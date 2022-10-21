Правительство просят защитить одну категорию украинцев от призыва

Украинским аграриям необходимо продлить срок отсрочки от мобилизации хотя бы до окончания сбора урожая. В противном случае может пострадать продовольственная отрасль страны. Такую позицию высказал государственный секретарь Минагрополитики Виктор Канцурак.

Чиновник отметил, что военнообязанных работников аграрной отрасли нужно «защитить» от призыва еще по крайней мере на 2 месяца. Ведь от результатов сбора урожая зависит, какой будет продовольственная ситуация в стране в следующем году. С этой точки зрения, специалисты в области сельского хозяйства являются незаменимыми работниками и должны быть забронированы. Однако срок бронирования большинства аграриев истекает уже в начале ноября.

С просьбой продлить срок бронирования отечественных аграриев к правительству уже обратилась ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса». Члены ассоциации напомнили правительственным чиновникам, что забронированные весной 2022 года работники вскоре могут быть мобилизованы. В то время как полевые работы в большинстве регионов Украины еще не завершены. Кто же будет собирать урожай, если всех сельхоз работников мобилизуют в армию?

В МинАПК поддержали заявление ассоциации аграриев. В ведомстве считают пролонгацию отсрочки крайне необходимой и просят власти принять соответствующее решение как можно скорее.

Следует также отметить, что процедура бронирования работников аграрного сектора недавно была изменена. С 14 октября оформить отсрочку можно только в кабинете запросов на бронирование.

А еще раньше, 20 сентября, в Раде был рассмотрен и принят в первом чтении новый законопроект №7687, который позволит бронировать незаменимых для страны работников. К таким парламентариям причислили госслужащих, специалистов, работающих на критических для экономики Украины предприятиях и предприятиях, выполняющих мобилизационные или оборонные задачи. Если бы этот законопроект в ближайшее время приняли во втором чтении и окончательно утвердили, украинские аграрии автоматически были бы защищены от мобилизации, а продовольственная безопасность страны не висела бы «на волоске».