Станет ли женщина следующим президентом Украины: таролог ответила на актуальный вопрос

Известный таролог Людмила Хомутовская ответила на вопрос, который в последнее время беспокоит многих украинцев: «Станет ли преемником Владимира Зеленского на посту президента женщина?». Она сделала расклад на картах Таро и дала довольно неоднозначный ответ.

Прочитав карты провидица убедилась, что женщина президентом Украины в ближайшее время не станет. При этом она отметила, что среди кандидатов на предстоящих президентских выборах все таки будет одна женщина, обладающая большим политическим влиянием Но она не получит достаточной поддержки от народа и в результате уступит кресло своему оппоненту.

В последнее время многие украинцы интересуются будущим страны после войны, в том числе и тем, кто станет следующим главой государства. Особенно распространено предположение о наступлении «эры матриархата» во власти Украины. Ведь известная во всем мире провидица Ванга также предрекала Украине женщину-президента. Поэтому тарологиня подробнее рассказала о перспективах женщин в украинском правительстве.

Хомутовская отметила, что украинская политик действительно может однажды занять пост президента. Однако это случится не скорее, чем через один срок. Выходит, женщина-президент в Украине все же будет, но, по меньшей мере, через 7 лет.

В общем, тарологиня уже несколько раз делала расклад и интересовалась у карт, кто возглавит государство после Владимира Зеленского. Однако точного ответа касательно кандидатуры следующего президента Украины они не дали.

Напомним, что астролог Дмитрий Уранус на днях предупредил украинцев о повышенной опасности ракетных обстрелов. Эксперт подчеркнул, что по крайней мере до конца недели враг не перестанет атаковать украинские энергетические объекты. Однако от этих ракетных ударов пострадают не только электростанции. Много жертв может быть и среди мирного населения. Поэтому украинцам ни в коем случае не следует пренебрегать своей безопасностью. Особенно это касается граждан, проживающих рядом с большими энергетическими объектами.