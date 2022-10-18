Терминалы ПриватБанка начали сбоить: украинка рассказала свою историю

Клиенты государственного ПриватБанка и других финучреждений страны все чаще жалуются на сбои в работе терминалов самообслуживания. Например терминал может принять наличные, но не засчитать их на карту пользователя. С чем связана эта проблема и что делать, если ваши деньги «съел» терминал?

Одна из клиенток Привата на профильном форуме Минфина рассказала о собственных приключениях с банковским аппаратом. По ее словам, терминал без всякой задержки «проглотил» 500 грн, но на счет эти деньги так и не пришли.

Женщина сразу же обратилась на горячую линию банка. Там ее выслушали и пообещали разобраться с ситуацией. Через три дня работники Привата перезвонили и сообщили, что никаких сбоев в работе терминала обнаружено не было. А значит, и деньги клиентке банк вернуть не может.

Возмущению украинки не было предела. «А куда же делись мои деньги?», – написала она в своем комментарии. На что представители банка в который раз пообещали выяснить, в чем проблема, и предоставить пострадавшей расширенный ответ.

Ошибки в работе терминалов могут происходить по нескольким причинам:

программный сбой – в этом случае ошибку легко обнаружить даже дистанционно. Осматривать терминал или делать инкассацию не нужно;

механическая ошибка – такую ​​проблему обнаружить гораздо сложнее. Скорее всего работникам банка придется делать инкассацию и сверять количество прошедших через систему денег с той, которую обнаружили в самом терминале.

Но, несмотря на тип сбоя, из-за которого терминал «съел» деньги, прежде всего нужно позвонить в службу поддержки банка. Номера этих служб есть на всех терминалах Привата и других украинских банков. Оператор должен принять жалобу и срочно выяснить, что произошло с устройством. А при необходимости в кратчайшие сроки провести инкассацию и вернуть клиенту деньги.