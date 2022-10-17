Эксперт рассказал, будет ли мобильная связь и интернет если в Украине надолго выключат свет

Мобильной сети Украины не страшны отключения света, даже долгосрочные. В этом абонентов заверил начальник технического департамента Vodafone Игорь Зазулик. Однако он предупредил, что в результате обесточивания у украинцев может снизиться скорость мобильного интернета. А в некоторых случаях он может и вовсе исчезнуть.

Эксперт объяснил на примере своей компании, как работает мобильная сеть в условиях отсутствия электричества. Каждая базовая станция Vodafone имеет резервный источник питания, который включается, когда исчезает напряжение в сети. Такие «батареи» могут поддерживать работу мобильной вышки от 4 до 5 часов.

Если же электропитание в течение этого времени не возобновится, в игру вступают генераторы. Правда, они есть только на самых важных, узловых станциях, поддерживающих значительный процент покрытия. Генераторы заправляются горючим и могут работать максимум двое суток. На столь долгое время свет в Украине еще не исчезал. Но то, что операторы способны обеспечить связь даже в настолько сложных условиях, очень обнадеживает.

Единственной проблемой или скорее неудобством, которое может возникнуть вследствие исчезновения электропитания, является медленный мобильный интернет. Дело в том, что вместе со светом выключаются и Wi-Fi роутеры в домах украинцев. Все пользователи вынуждены переходить на мобильный интернет. Сеть перегружается, поэтому скорость открытия интернет-страниц у каждого отдельного абонента существенно снижается.

Может даже случиться, что интернет-сеть одного или нескольких операторов не выдержит нагрузки и перестанет работать. В таком случае главный технический специалист Vodafone посоветовал воспользоваться услугой национального роуминга. Она позволяет подключиться к вышкам любого из трех украинских операторов по выбору пользователя. Сделать это можно изменив в настройках телефона автоматический выбор сети на ручной. При этом снимать деньги за пользование мобильной связью или интернетом с абонента будут по тарифам его «родного» оператора.