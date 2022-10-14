В «Укрэнерго» рассказали, как украинцам избежать отключения света и назвали наиболее энергозатратные устройства
Оказывается, львиную долю электричества в квартире «съедают» компьютеры и телевизоры.
Ракетные удары россиян по объектам энергетической инфраструктуры Украины повлекли за собой временные проблемы с электроснабжением в некоторых регионах. В этой связи украинцев попросили уменьшить энергопотребление, чтобы разгрузить систему и избежать веерных отключений света. В «Укрэнерго» рассказали, пользование какими приборами нужно снизить в первую очередь. Ведь именно они «съедают» больше всего киловатт.
Как оказалось, львиную долю энергопотребления украинцев составляют компьютеры и телевизоры. На эти приборы потребители тратят 28%, то есть почти треть месячного объема киловатт. Также в топ самых энергозатратных устройств попали стиральные и сушильные машины, осветительная техника и холодильники.
Рейтинг электроустройств по уровню потребления энергии:
- 28% – компьютеры, телевизоры и игровые приставки;
- 14% – стиральные и сушильные машины;
- 13% – осветительные устройства;
- 11% – холодильники и морозильные камеры;
- 9% – устройства для приготовления пищи;
- 8% – посудомойки.
Данные по объемам потребления электричества разными типами домашней техники «Укрэнерго» предоставила Федеральная ассоциация управления энергетикой и водными ресурсами (BDEW). Это авторитетная немецкая организация, оказывающая большое влияние на энергетическую политику ФРГ.
Говоря об экономии, в «Укрэнерго» не призывают украинцев сидеть в темноте и холоде, не смотреть телевизор или хранить продукты на балконе вместо холодильника. До таких крайностей доходить не нужно. Однако ограничить энергопотребление в пиковые часы, то есть с 17:00 до 23:00 потребители могут практически без ущерба для собственного комфорта.
Некоторые устройства можно включать ночью, когда нагрузка на энергетическую систему самая низкая. Например, стиральную машину, бойлер, обогреватель, посудомойку и т.д. Ведь все они работают самостоятельно и не нуждаются в контроле. Также потребление электричества можно сократить с помощью рационального использования осветительных устройств и замены обычных ламп на энергосберегающие.
В целом же отечественным потребителям, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, нужно снизить объемы использования электричества примерно на 25%. В этом случае отремонтировать поврежденные в результате ракетных ударов электростанции можно будет вообще без отключения света.
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