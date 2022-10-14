Представителей трех знаков зодиака в 2023 году ждет неземная любовь: они станут безгранично счастливыми

В 2023 году представители трех знаков зодиака узнают, что такое настоящая любовь. Их ждет судьбоносная встреча, которая разделит жизнь на «до» и «после».

По словам астрологов, провести следующий год в романтической эйфории суждено Львам, Стрельцам и Рыбам. Из-за характерного положения Юпитера, который до середины мая будет находиться в знаке Овна, а впоследствии окажется в Тельце, эти счастливчики переживут незабываемые моменты в отношениях.

Лев

Уроженцам этого знака придется пережить счастливые и вместе с тем непростые времена. Они безумно влюбятся в излишне эмоционального человека, с которым будет сложно найти общий язык. Но чувства окажутся настолько сильными, что Львы будут готовы пойти на любые жертвы, лишь бы сохранить эти отношения. Представителям знака не раз придется идти на компромисс, что для них крайне нехарактерно. Более того, ради второй половинки Львы могут даже переехать и сменить работу.

Стрелец

Стрельцы наконец-то сумеют «оторваться» от работы и уделить немного времени личной жизни. Встретить любовь уроженцы знака могут где угодно: в компании друзей, на вечеринке или даже в автобусе. Но в том, что Стрельцы в 2023 году влюбятся «по уши», астрологи не сомневаются. У представителей знака наконец-то получится выстроить именно такие отношения, о которых они всегда мечтали – наполненные любовью, взаимопониманием и нежностью. Так что Стрельцы отбросят все сомнения и до конца года могут даже вступить в брак.

Рыбы

Родившиеся под этим созвездием встретят свою любовь в первой половине 2023 года. Сначала они не будут до конца уверены в своем выборе. Но это именно тот случай, когда следует прислушаться к голосу сердца. Оно подскажет Рыбам, что с ними рядом правильный человек. Уже через несколько месяцев представители знака не смогут представить свою жизнь без второй половинки. А летом Рыбам предстоит романтическое путешествие, которое еще больше сблизит их с любимым человеком.