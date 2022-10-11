Работают ли отделения Привата, Ощада и других банков Украины во время воздушной тревоги

Продолжающиеся последние два дня массированные ракетные обстрелы Украины внесли определенные коррективы в работу отечественных банков. В крупнейших украинских банках рассказали, как работают и обслуживают клиентов во время воздушной тревоги.

ПриватБанк

Как отметили в пресс-службе государственного банка, во время воздушной тревоги все отделения остаются закрытыми. В частности, 10 октября, когда тревога в столице длилась почти 6 часов, не работал ни один филиал Привата, а все работники находились в бомбоубежищах.

В целом сеть отделений ПриватБанка работает в обычном режиме. Если в администрации примут решение ввести дополнительные меры безопасности или изменить график работы, клиентов об этом предупредят заранее.

Пресс-секретарь банка Олег Серга отметил, что все 9,8 тыс. терминалов самообслуживания, 5,8 тыс. банкоматов и почти 214 тыс. POS-терминалов работают по всей Украине в обычном режиме. Также клиенты банка могут воспользоваться приложением Приват24, бесперебойно работающим в режиме 24/7.

Ощадбанк

В Ощадбанке сообщили, что отделения работают в том режиме, в котором разрешается ситуация. Глобально рабочий график филиалов не изменился. Однако во время воздушной тревоги ни один из них не работает. Ведь на первом месте для администрации финучреждения безопасность персонала и клиентов.

В банке предполагают изменение режима работы из-за ситуации безопасности в страны. Но напоминают, что наиболее популярными банковскими услугами украинцы могут воспользоваться и дистанционно с помощью сервисов «Мобильный Ощад» и «Ощад 24/7».

Альфа-Банк

В пресс-службе банка сообщили, что все онлайн-услуги как корпоративным, так и розничным клиентам предоставляются в штатном режиме. Что касается отделений Альфа-Банка, то все они во время воздушной тревоги закрываются. Обналичить, внести ли средства на счет клиенты могут через банкоматы и терминалы финучреждения. Если же банковская операция, которую желает выполнить клиент, просит услуг обученных работников, он может посетить отделение после окончания воздушной волнения.

Укргазбанк

Отделения Укргазбанка во время тревоги не работают. Однако менять свой привычный график работы из-за увеличения количества ракетных атак в банке пока не собираются. Если же рабочие часы филиалов Укргазбанка решат скорректировать, клиенты будут предупреждены об этом с помощью официального сайта финучреждения.