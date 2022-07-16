Українцям стане стане простіше отримати субсидію, але збільшувати її розмір в Мінсоцполітики не планують

В Міністерстві соціальної політики України повідомили, що в разі необхідності готові максимально спростити умови для отримання субсидії. Однак переглядати, чи то збільшувати розмір допомоги на сплату комуналки у відомстві наразі не планють. Про це розповіла очільниця Мінсоцу Марина Лазебна.





Міністерка зазначила, що наразі відомство повністю фінансує субсидійну програму, не скорочуючи її та не встановлюючи для українців якихось обмежень щодо отримання допомоги. Субсидію і в подальшому зможе отримати кожен, хто її потребує.

Проте Лазебна підкреслила, що про перегляд розміру субсидій, тобто їх збільшення наразі не планується. Схоже у відомстві вже відчули, що кількість потребуючих субсидії громадян із початком війни сутєво зросла. Та й не дивно, адже чимало українців через воєнні дії залишился без роботи і будь-яких засобів до існування. Тож у Мінсоці роблять ставку на кількість осіб, що отримують допомогу, а не на її обсяг.

Марина Лазебна зазначила, що бачити потреби людей та задовільняти їх – це головна місія Мінсоцполітики. Тож якщо певні критерії будуть заважати українцям отримати субсидію, їх усуватимуть. Завдяки такому підходу всі українці, що мають проблеми з оплатою комуналки та потребують підтримки держави, зможуть її отримати. І хоч збільшувати виплати найближчим часом не планують, у міністерстві пообіцяли, що й скорочення суми допомоги українцям боятися не варто.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України нещодавно надало інформацію щодо коштів, спрямованих на виплату соціальної допомоги. Згідно з даними відомства у період із січня до травня 2022 року Мінсоц отримав 370 млрд. грн, з яких 137 млрд. грн були виділені з держбюджету. Частина цих коштів була витрачені на підтримку переселенців та осіб, що постраждали внаслідок військових дій.