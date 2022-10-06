Названы три знака зодиака, которым до конца года будет безумно везти с деньгами

К концу 2022 года некоторым знакам зодиака удастся существенно улучшить свое финансовое положение. Им будет невероятно везти с деньгами. Карьера пойдет в гору, а вместе с ней стремительно вырастет и зарплата. Счастливчики зодиака смогут решить все свои финансовые проблемы и совершить дорогую покупку.

По словам астрологов, финансовая удача в конце года улыбнется Овенам, Близнецам и Скорпионам. Они станут настоящим магнитом для денег. Но для этого представителям избранных знаков придется рискнуть и воспользоваться возможностями, которые подарит им судьба.

Овен

Рожденные под этим знаком обожают покупки. Причем даже тогда, когда на эти покупки у них нет денег. Именно поэтому Овны часто влезают в долги. Но в конце 2022 им удастся разорвать замкнутый круг. Представители знака получат шанс на повышение и удачно им воспользуются. После этого их финансовое состояние наладится, ведь заработки будут значительно превышать расходы. Некоторым из Овнов посчастливится получить дорогой подарок от близких. Это может быть большая сумма денег или даже недвижимость. Так что уроженцы знака будут как говорится «в шоколаде».

Близнецы

Креативным от природы Близнецам удастся найти новый оригинальный способ заработка. Возможно, они даже начнут получать доход со своего хобби и превратят его в успешный бизнес. Доходы Близнецов будут стремительно расти, а вместе с тем будет увеличиваться и их уверенность в себе. Впоследствии уроженцы знака решатся коренным образом изменить свою жизнь и начнут путешествовать, умело сочетая свой стиль жизни с работой.

Скорпион

Скорпионы, которых уже давно преследует финансовое невезение, наконец-то поймают удачу за хвост. Представителям знака предложат новую должность, на которую они с удовольствием согласятся. С этого момента и начнется путь к успеху Скорпионов. До конца года они смогут еще выше продвинуться по карьерной лестнице и в несколько раз увеличить свой доход. А в ноябре-декабре Скорпионы даже задумаются над приобретением собственного жилья – квартиры в престижном районе или дома за городом.