В Україні вирішили встановити нову ціну на виїзд чоловіків за кордон

Вартість виїзду чоловіків за кордон з допомогою послуги «єВідрядження» збираються знизити удвічі. Замість анонсованої суми застави у 200 тис. грн, Кабмін наразі розглядає більш бюджетну опцію – 100 тис. грн за особу. При цьому терміни запуску нової послуги досі залишаються невідомими.

Появу послуги, що дозволить чоловікам виїздити за кордон у робочих справах, команда «Дія» анонсувала ще в серпні. З технічного боку сервіс «єВідрядження» вже давно готовий до роботи. Однак він досі не був запущений через необхідність доопрацювання пов’язаного з ним законопроекту у Міністерстві економіки.

Як зазначив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, в уряді досі обговорюють кілька критеріїв виїзду за кордон. Які саме критерії викликають сумніви у членів Кабміну, чиновник точно не знає. Однак з надійних джерел у уряді стало відомо, що міністри активно обговорюють суму застави, яку будуть сплачувати українці при виїзді з країни.

У початковому варіанті проекту йшлося про заставу в сумі 200 тис. грн. Саме стільки мали б платити роботодавці за можливість відправити своїх працівників у відрядження за кордон. Сума ця відігравала роль гарантії повернення відкомандированих громадян призовного віку в Україну. Адже саме для них і створена послуга.

Наразі ж у Кабінеті міністрів обговорюють зменшення застави до 100 тис. грн, тобто рівно удвічі. Однак остаточного рішення щодо зміни суми депозиту в уряді ще не прийняли.

Нагадаємо, початковою датою запуску в «Дія» послуги, що дозволяє чоловікам тимчасово виїздити за кордон, було вказане 1 вересня. Однак прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не погодився підписати відповідний законопроект. В уряду досі залишається чимало питань щодо критеріїв виїзду українців призовного віку за кордон. Наразі запуск послуги «єВідрядження» відклали до узгодження урядом цих критеріїв.