Эксперт рассказал, в какой валюте украинцам не следует держать сбережения

Украинцам все чаще советуют избавляться от сбережений в евро в пользу доллара, или даже гривны. Да и неудивительно. Ведь за последние несколько месяцев европейская валюта ослабла как никогда. Впервые на памяти украинцев курс евро упал ниже доллара США и, по словам экспертов, эта тенденция в ближайшее время никуда не исчезнет.

Как рассказал ведущий аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орищак, сбережения в европейской валюте будут таять с каждым днем. В скором времени Феллеральная резервная система США снова поднимет ставку, что автоматически повлияет на настроения крупнейших мировых инвесторов. Давление на евро вырастет, от чего его курс может еще раз снизиться.

Хотя уже сейчас евро в Украине стоит значительно меньше доллара. Например, на черном рынке «американец» по состоянию на конец сентября торгуется за 42,0-42,6 грн/$, а евро продают за 40,0-40,7 грн. К такому перекосу в сторону доллара украинцы уже привыкли. Хотя на самом деле эта ситуация достаточно нетипична для мирового валютного рынка.

Эксперт также подчеркнул, что давление на главную валюту Европы будет сохраняться независимо от того, как себя ведет гривна. Для украинцев это означает только одно – от евро пора отказываться. Постепенно, без спешки уменьшать долю этой валюты в своих сбережениях. По словам Орищака, даже в гривне держать деньги сейчас выгоднее, чем у евро. Особенно, если эти гривы разместить на депозиты или вложить в военные облигации. Хотя идеальным вариантом, конечно же, будет доллар США.

При этом отечественные финансовые аналитики констатируют, что украинцы сейчас больше тратят свои сбережения, чем их накапливают. Ведь инфляция набирает обороты, а доходы большинства граждан с началом войны либо не изменились, либо даже существенно снизились.