3 знака зодиака, которые могут остаться без средств для существования на этой недели

Звезды готовят много сюрпризов: кому-то хорошие, кому-то не очень. Трём знакам на этой неделе будет очень сложно на работе. Стычки с коллегами, конфликты с начальством, срывы дедлайнов приведут к увольнению. Как избежать негативных последствий и сберечь рабочее место — советуют звездные эксперты.

Овен

Овен хитер и умен и любит это демонстрировать. В коллективе его называют задирой, но знают, что упертый барашек готов горы сдвинуть, лишь бы достичь поставленных целей. На этой неделе в вашем дружном коллективе заведется много завистников и недоброжелателей. Они будут клеветать и наговаривать, лишь бы вас не повысили. Потому что Овен — руководитель никому не даст возможности отлынивать на работе.

Не опускайтесь до уровня этих коллег, проявите королевское терпение и сможете удержаться на своем месте и получить повышение. Если начнете вести себя подло, начальство сделает вас виновным во всех раздорах и попросит уволиться.

Телец

Представитель стихии Земли привык все говорить в лоб своим коллегам. Из-за этого настроения в коллективе будут не самые дружные. В какой-то момент люди в коллективе просто решат избавиться от Тельца. Высока вероятность, что это произойдет на этой неделе. Если вы не дорожите рабочим местом, и давно подумываете об уходе — это состоится.

В том случае, когда вам дорого ваше место работы, лучше придержите язык за зубами. Угостите коллектив кофе и чаем, принесите на работу печеньки. Будьте вежливы и улыбчивы. Это должно помочь сгладить углы.

Рак

Добрый, сильный и чувственный Рак может проститься с работой на этой неделе. Вашей вины в этом нет. Пришло время новых возможностей. Не грустите из-за увольнения в столь нелегкое время. Звезды подготовили для вас удивительные возможности. Переживать, проситься обратно, унывать — это то, что запрещается делать.

У вас еще с лета накопилось много нереализованных планов. Посвятите себя семье, занимайтесь благотворительностью и привлечете к себе сильных бизнес-партнёров. Высоки шансы, что именно они помогут встать на ноги.