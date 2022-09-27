Октябрьское повышение пенсий и зарплат: на сколько вырастут доходы украинцев

С 1 октября в Украине увеличат минимальную зарплату и пересчитают размер пенсий некоторым категориям пенсионеров. Это повышение было запланировано правительством еще в прошлом году и учтено в бюджете. И хотя сейчас в Украине война, а бюджет более чем на 30% финансируется за счет помощи международных партнеров, Кабмин не отступил от своего обещания. Как изменятся доходы украинцев со следующего месяца?

Минимальная зарплата с 1 октября вырастет на 200 грн – с 6,5 тыс. грн до 6,7 тыс. грн. Конечно, подвышка в 3% не поможет украинцам справиться с инфляцией, которая в этом году достигла 30%. Так что радоваться новости об увеличении минималки граждане не спешат.

Затмевает новость о повышении и прогнозе экспертов, которые в 2023 году ожидают повышения цен еще на 30%. В то же время просматривать размер минималки не будут до 2024-го. Это уже известно из проекта бюджета на следующий год.

Следует также отметить, что на зарплаты части украинцев увеличение минималки вообще не повлияет. Они ведь и так зарабатывают менее 6,5 тыс. грн. Причем с началом войны доля населения с таким низким заработком увеличилась вдвое с 11% до 24%.

Что касается пенсионеров, они с 1 октября смогут получить доплату до 300 грн. Правда повышение выплат ждет далеко не всех пожилых граждан.

В список счастливчиков попадут пенсионеры, как выполнили требования по стажу. Они получат прибавку из-за увеличения минимальной зарплаты в стране. Кроме того, дополнительные выплаты в октябре назначат пенсионерам, которым уже исполнилось 70 лет. Но только если они вышли на пенсию с полным стажем и получают сейчас менее 3 тыс. грн. Для них минимальную пенсию поднимут до 3 тысяч гривен.

Если же у пенсионера за 70-т, но норма по стажу у него не выполнена, минималку установят на уровне:

2,5 тыс. грн – старикам в возрасте от 70 до 80 лет;

2,6 тыс.грн – пенсионерам старше 80 лет.