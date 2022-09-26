Доллар совершит скачек до 50 грн: эксперт рассказал, когда курс достигнет рекордной отметки

До конца следующего года курс доллара может достичь рекордной отметки в 50 грн/$. Причем речь идет не о стоимости «американца» на черном рынке, а об официальном курсе, утвержденном Нацбанком. Об этом рассказал украинский банкир Сергей Фурса.

Очерчивая будущее курса, бизнесмен подчеркнул, что это лишь прогноз. Поэтому не следует считать его истиной в последней инстанции. Однако, учитывая ситуацию в стране, такой резкий скачок доллара выглядит вполне возможным.

Фурса отметил, что за последние 7 месяцев пока в Украине продолжается война, ситуация с курсом кардинально изменилась. А к концу 2023 года осталось вдвое больше времени. За эти почти 14 месяцев стоимость «американца» может даже превзойти спрогнозированные показатели. Особенно, если война в Украине к тому времени так и не закончится.

В частности, негативное влияние на стоимость доллара в Украине будет иметь уменьшение количества пособий от стран мероприятия или их нерегулярное поступление. Ведь украинский бюджет сейчас на 30-40% наполняется именно за счет международных партнеров. Внезапное отсутствие финансирования приведет к дестабилизации в стране и резкому скачку валютного курса.

Банкир также считает, что в Украине слишком много внимания уделяют курсу, которое правительство заложило в бюджет на следующий год. Этот курс составляет около 42 грн/$. Фурса напомнил, предусмотренный правительством курс и в предыдущие годы часто не совпадал с реальностью. Так что и сейчас нам не стоит убеждать себя, что среднегодовой доллар не выйдет за учтенные министрами границы.

В общем, Сергей Фурса считает, что точный прогноз курса валют составить невозможно. Уж очень он чувствителен к разным социальным и экономическим явлениям, которых в Украине сейчас происходит немало. То есть как бы мы ни пытались предсказать курс на будущий год, сбудется он или нет – только вопрос удачи.