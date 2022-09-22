Топ-15 машин с пробегом до 120 тыс. грн.: какие модели чаще всего предлагают украинцам

На вторичном авторынке Украины можно найти немало недорогих моделей, по карману почти каждому. По официальным данным около 10% выставленных на продажу автомобилей с пробегом стоят не более $3 тыс. При этом спрос на бюджетные машины сейчас вдвое больше предложения. Около 21% украинцев ищут автомобиль, который обойдется им в $2-3 тыс., и не готовы платить больше.

Рассчитывать на машину с многолетним пробегом за такую ​​сумму, конечно, не стоит. Возраст машины стоимостью до $3 тыс. будет доливать в пределах 15-25 лет. Эксперты популярного портала для автомобилистов AUTO.RIA составили рейтинг автомобилей с пробегом стоимостью до $3 тыс. В топ вошли 15 моделей, объявлений о продаже которых в Украине больше всего.

Первым в списке лидеров вторичного рынка в сегменте недорогих автомобилей стал культовый Daewoo Lanos. Чаще всего за сумму до $3 тыс. можно купить экземпляр 2003-2008 годов выпуска.

Вторую строчку занял отечественный «ЗАЗ Славута». Самые дешевые модели, выпущенные с 2003 до 2009 годов.

Третьим стал любимый украинцами Opel Vectra. За указанную сумму удастся приобрести автомобиль, сошедший с конвейера в 1989-2000 годах.

В топ-15 бюджетных б/у автомобилей попали также:

Volkswagen Passat – с 1985 по 1997 г. в.;

Opel Omega – с 1987 по 1999 г. в.;

«ЗАЗ Таврия» – с 1989 по 2006 г. в.;

Volkswagen Golf – с 1984 по 2000 г. в.;

Daewoo Nexia – с 2006 по 2008 г. в.;

Chery Amulet – с 2007 по 2008 г. в.;

Daewoo Matiz – с 2006 по 2013 г. в.;

Mercedes-Benz E-Class – с 1978 по 1997 г. в.;

Mazda 626 – с 1985 по 1998 г. в.;

Chevrolet Aveo – с 2004 по 2008 г. в.;

Opel Astra – с 1992 по 2002 г. в.;

BMW 5 Series – с 1988 по 1995 г. в.

Стоит отметить, что популярность недорогих подержанных автомобилей в последнее время увеличилась. Ведь многие украинцы потеряли работу, или же их доходы существенно снизились.