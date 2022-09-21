В конце сентября четырем знакам зодиака повезет с деньгами: они сказочно разбогатеют

Последняя неделя сентября 2022 года будет исключительно удачной для некоторых знаков зодиака. Их ожидает рост доходов, например повышение зарплаты или неожиданный денежный подарок.





Финансовую удачу в конце сентября астрологи прочат Близнецам, Ракам, Весам и Рыбам. Все начинания представителей этих знаков будут успешными и со временем принесут немалые доходы.

Близнецы

Уроженцам этого знака удастся совершить настоящий карьерный прорыв. Они начнут больше зарабатывать и ощутят определенную финансовую свободу. Некоторые Близнецы даже решат приобрести недвижимость. Намерение представителей знака поддержат их родственники и друзья. Кто-то даже сделает Близнецам подарок в виде большой суммы денег. Также уроженцы знака могут в конце сентября выиграть в лотерею, более того – они сорвут джекпот.

Рак

Раки в последние дни сентября наконец-то почувствуют, что не зря так тяжело работали весь месяц. Их ждет минимум премия, а также повышение или даже предложение поехать в командировку и провести важную для компании встречу. Успехи в карьере сделают Раков более занятыми. Однако денег в их карманах прибавится в несколько раз. Представители знака будут вполне довольны такими изменениями.

Весы

Весам также удастся почувствовать вкус победы. Их наградят за успешное завершение проекта и могут даже предложить новую должность. Повышение повлияет на обилие представителей знака. Они начнут откладывать деньги на желаемую покупку – квартиру или автомобиль. Тем временем вторая половинка Весов решит сюрприз и организует романтическое путешествие. Итак, конец сентября окажется для уроженцев знака более чем удачным.

Рыбы

В последнее время Рыбам было несладко. Но в ближайшие несколько дней они поймут, что черная полоса осталась позади. Рыбы получат похвалу на работе, рассчитаются с долгами и даже начнут откладывать деньги на свой бизнес. Также рожденные под созвездием Рыб могут неожиданно получить прибыль от инвестиций, о которых уже успели забыть. Благодаря новым финансовым возможностям они встанут на ноги и смело начнут строить планы на будущее.