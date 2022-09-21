В конце сентября четырем знакам зодиака повезет с деньгами: они сказочно разбогатеют
Повышение зарплаты, премия и даже джекпот – для этих избранников судьбы возможно все.
Последняя неделя сентября 2022 года будет исключительно удачной для некоторых знаков зодиака. Их ожидает рост доходов, например повышение зарплаты или неожиданный денежный подарок.
Финансовую удачу в конце сентября астрологи прочат Близнецам, Ракам, Весам и Рыбам. Все начинания представителей этих знаков будут успешными и со временем принесут немалые доходы.
Близнецы
Уроженцам этого знака удастся совершить настоящий карьерный прорыв. Они начнут больше зарабатывать и ощутят определенную финансовую свободу. Некоторые Близнецы даже решат приобрести недвижимость. Намерение представителей знака поддержат их родственники и друзья. Кто-то даже сделает Близнецам подарок в виде большой суммы денег. Также уроженцы знака могут в конце сентября выиграть в лотерею, более того – они сорвут джекпот.
Рак
Раки в последние дни сентября наконец-то почувствуют, что не зря так тяжело работали весь месяц. Их ждет минимум премия, а также повышение или даже предложение поехать в командировку и провести важную для компании встречу. Успехи в карьере сделают Раков более занятыми. Однако денег в их карманах прибавится в несколько раз. Представители знака будут вполне довольны такими изменениями.
Весы
Весам также удастся почувствовать вкус победы. Их наградят за успешное завершение проекта и могут даже предложить новую должность. Повышение повлияет на обилие представителей знака. Они начнут откладывать деньги на желаемую покупку – квартиру или автомобиль. Тем временем вторая половинка Весов решит сюрприз и организует романтическое путешествие. Итак, конец сентября окажется для уроженцев знака более чем удачным.
Рыбы
В последнее время Рыбам было несладко. Но в ближайшие несколько дней они поймут, что черная полоса осталась позади. Рыбы получат похвалу на работе, рассчитаются с долгами и даже начнут откладывать деньги на свой бизнес. Также рожденные под созвездием Рыб могут неожиданно получить прибыль от инвестиций, о которых уже успели забыть. Благодаря новым финансовым возможностям они встанут на ноги и смело начнут строить планы на будущее.
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