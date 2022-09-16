До 44 тыс. грн без опыта работы: на кого переквалифицироваться, чтобы хорошо зарабатывать даже во время войны

С началом полномасштабной войны около трети украинцев остались без работы. При этом у многих людей, которым все же удалось сохранить свое место, значительно снизилась зарплата. Сейчас граждане охотно меняют профессию и приобретают новые навыки, лишь бы обеспечить себя надежным источником прибыли.





По данным исследований кадрового сервиса «OLX Работа», перепрофилироваться сразу готовы более 70% украинцев. В основном это молодые люди в возрасте от 25 до 44 лет. Для поиска работы они обычно используют онлайн-сервисы. Кстати, именно по количеству вакансий на таких сайтах проще определить, какие отрасли сейчас пользуются популярностью и какие навыки необходимо получить кандидатам для эффективного поиска работы.

Наибольшее количество предложений по данным первой половины сентября было зафиксировано в сфере розничной торговли. В частности, на сайте «OLX Работа» работодатели предлагали более 900 вакансий для менеджеров по продажам, и еще 870 – для продавцов и кассиров. За такую ​​работу предлагают от 9 до 20 тыс. грн. Причем сейчас предпочтение работодатели отдают именно новичкам, которые самостоятельно учат азам профессии.

Немалый спрос и на специалистов в области логистики. Количество вакансий для водителей к середине сентября достигло 700 и еще около 370 предложений насчитывалось для таксистов. При этом таксистам обещают зарплату 25 тыс. грн, а водителям-дальнобойщикам – 44 тыс. грн.

Спросом пользуются специалисты в области промышленности, например швеи. Им готовы платить по 13,5 тыс. грн. в месяц, причем даже без опыта работы. А для тех, кто еще не определился с профессией, около 100 вакансий разнорабочего с заработной платой около 12 тыс. грн.

В целом на первую половину сентября наиболее охотно работников без опыта нанимали в Киеве и Киевской области – более 30% вакансий. В Одесской и Днепропетровщине взять на работу новичков были готовы соответственно 10% и 9% работодателей. Также в пятерку регионов по этому критерию попали Львовская и Черновицкая области, где доля вакансий для неопытных работников составляет 7% и 6%.