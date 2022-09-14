Машины с пробегом, которыми можно гордиться: топ-10 самых надежных моделей

Приобретение подержанного автомобиля – дело не из легких. Новый владелец всегда рискует, ведь определить, сколько прослужит автомобиль, у которого позади десятки тысяч километров, крайне сложно. Здесь многое зависит от предыдущего владельца или владельцев: как они ухаживали за машиной, чем заправляли и т.д. Однако марка и модель могут подсказать покупателю, как долго ему прослужит выбранная модель.





Эксперты популярного британского издания для автомобилистов Top Gear составили свой рейтинг самых долговечных автомобилей. В него вошло 10 моделей, способных «пережить» не одного владельца. При этом журналисты отметили, что составляя рейтинг лучших подержанных автомобилей опирались не только на собственные знания и опыт. К этому процессу они привлекли ведущего дилера автомобилей Warrantywise, который в своей оценке основывался на данных из 131 тыс. страховых планов автомобилей, в возрасте до 10 лет.

Топ 10 самых надежных автомобилей с пробегом:

Honda Jazz класса B с 2001 года выпуска; Mazda2 от 1996 года выпуска; Toyota Auris от 2006 г. в.; Mazda MX-5 родстер от 1989 г. в.; Toyota Aygo с 2005 по 2021 год выпуска; Kia Ceed класса C от 2006 г. в.; Kia Rio от 1999 г. в.; Suzuki Alto от 1979 г. в.; Hyundai i20 хетчбэк от 2008 г. в.; Peugeot 107 хетчбэк с 2005 по 2014 г. в.

Так что если возможности приобрести новый автомобиль нет, однако хочется выбрать надежное авто, которое прослужит не один год, стоит присмотреться к вышеперечисленным моделям. Они уже давно создали себе репутацию на рынке и точно не подведут нового владельца. При этом не стоит забывать, что все автомобилисты относятся к своим “железным коням” по-разному. Поэтому, выбирая машину с пробегом, не забывайте заглянуть от капот. Ведь незаметная на первый взгляд поломка может испортить все впечатления о покупке.