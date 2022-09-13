Ретроградный Меркурий: что можно, а что запрещено в этот период

Ретроградный Меркурий – это очень сложный период для каждого. В настоящее время очень сложно договариваться с людьми, особенно в рабочих вопросах, возникают проблемы с техникой и даже обостряются хронические болезни.





За год может быть от 3 до 4 периодов ретроградного Меркурия. Один из них продолжается прямо сейчас. Он начался 9 сентября, а закончится только 2 октября. Поэтому самое время узнать, что можно и нельзя делать во время ретроградного Меркурия, и как уберечься от его разрушительного действия.

Что можно делать во время ретроградного Меркурия

Этот период считается удачным временем для налаживания отношений с бывшими партнерами и возобновления работы над старыми проектами. Кроме того, эксперты советуют под патронатом ретроградного Меркурия наконец затеять грандиозную уборку и очистить свой дом от всего лишнего.

Удачной в это время будет и смена имиджа. К примеру можно сходить в парикмахерскую, на маникюр или приобрести новую одежду. При этом лучше воздержаться от инъекционных косметических процедур, например, увеличение губ или уколов ботокса.

Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия

В период ретроградации планеты Меркурий лучше воздержаться от заключения сделок и заключения контрактов. А если отложить это дело никак не выходит, нужно тщательно проверить каждый документ, прежде чем подписывать.

Такие же рекомендации астрологов касаются приобретения техники. Существует большой риск по невнимательности купить совсем не то, что хотелось. Или вообще заплатить силу множества денег за бракованную вещь.

Что касается поездок, отправляться можно только в хорошо знакомые места. Новые местности и локации лучше оставить на другое время. Также не стоит провоцировать ссоры. Ретроградный Меркурий не способствует взаимопониманию. Поэтому под его влиянием крохотный спор может превратиться в масштабный скандал, после которого будет нелегко помириться.