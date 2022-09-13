Украинским пенсионерам в 2023 году должны существенно повысить выплаты

Украинским пенсионерам 2023 должны существенно увеличить минимальный размер выплат. Эксперты уже называют сумму 2783 грн, что на 700 грн больше, чем сейчас. Причина резкого роста пенсионной минималки в рекордной инфляции, за время войны выросшей до 33%. Но если бы Кабинет министров учел реальную ситуацию с ценами в Украине, минималку пришлось бы повышать до 5269 грн.





В Украине уже традиционно ежегодно повышают минималку и проводят индексацию пенсионных выплат. При этом учитываются показатели инфляции прошлого года и рост зарплат украинцев за последние три года. Таким образом государство защищает пожилых граждан от повышения цен.

Однако в этом году возникла необычная ситуация, от которой больше всего пострадали именно пенсионеры. Цены выросли в среднем на 33%, однако этот процент учитывает немало продуктов и товаров, не входящих в базовую потребительскую корзину украинцев. По иронии судьбы больше всего подорожали именно базовые продукты, такие как масло, сахар гречка, мясо, овощи и другие. То есть те продукты, которые чаще всего покупают пенсионеры. Таким образом, почти всю свою пенсию старушки теперь тратят на еду.

Если рассчитать, насколько должна вырасти минимальная пенсия, отталкиваясь только от уровня инфляции, выходит цифра 2783 грн. При этом реальная потребительская корзина стариков подорожала настолько, что минималку им должны поднять по крайней мере до 5269 грн. Не говоря уже об индексации выплат пенсионерам, получающим больше минималки.

Но в правительстве пока не уверены даже в том, найдут ли деньги хоть на какую-нибудь подвышку для пенсионеров. Всё будет зависеть от ситуации на фронте. Если она будет сложной и денег на финансирование социальной сферы не хватит, повышение минималки просто заморозят. Также, как вариант, нижний предел пенсии могут поднять, но на меньшую сумму, чем положено. При этом большинство пенсионеров, которые до сих пор как-то держались на плаву, окажутся за чертой бедности.