14 млн. украинцев придется раскрыть свои настоящие доходы: что изменит налоговая реформа

В Украине почти 14 млн человек держат свои доходы в тайне от государства. Такие граждане либо совсем не платят налоги, либо платят гораздо меньше, чем им положено. Таким образом, около 50% украинской экономики является теневой. Однако правительство планирует вывести ее из тени сразу с введением новой налоговой реформы.





Об этом стало известно из заявления замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы. Он рассказал, что во время реформы, которую уже окрестили «10-10-10», государство собирается значительно снизить налоги. Однако нужно как-то компенсировать утраченные средства, чтобы не пострадал бюджет Украины.

Чиновник считает, что «отбить» потери в результате снижения ставок можно только заставив платить налоги тех, кто сейчас этого избегает. При этом эти налоги обязаны соответствовать настоящим доходам людей, а не искусственно заниженным.

По мнению Шурмы, заставить население честно платить в бюджет процент по своему доходу можно. Но на «перевоспитание» налогоплательщиков уйдет не менее двух лет. При этом замглавы ОП подчеркнул, что внедрять реформу «10-10-10» в Украине начнут только тогда, когда будет уверенность в компенсации доходов госбюджета. То есть, когда появится механизм вывода из тени доходов, за которые не платят налоги.

Кроме того, перед реформированием системы налогообложения власти Украины хотят посоветоваться с международными партнерами. Ведь сейчас экономические проблемы страны и дефицит бюджета улаживают именно они. Поэтому решение о снижении налогов не будет принято без консультаций с правительствами стран, финансово помогающих Украине.

Концепция новой налоговой реформы “10-10-10” состоит в том, что все базовые ставки будут снижены до 10%. В частности, НДС, который сейчас равен 20%, налог на доходы физлиц – 18%, и налог на прибыль – 18% установят на уровне 10%. Военный сбор увеличат с 1,5% до 3%. Таким образом, налоговая нагрузка на население снизится почти вдвое.