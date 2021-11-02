Нові ліки проти коронавірусу можуть зупинити пандемію

Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно зробила заяву. Виявилося, вчені знайшли ще один новий дієвий і ефективний препарат для боротьби з COVID-19. Особливість медпрепарату в тому, що він містить в собі синтезовані антитіла.





Тому ВООЗ наполягає на тому, щоб ліки були включені в список терапевтичних засобів в лікуванні коронавірусної хвороби. За словами експертів висока ефективність препарату доведена, виробництво потрібно запустити якомога швидше.

Що за препарат і кому він підходить?

Йдеться про регенерон (казірівімаб та імдевімаб). Він показаний для лікування тяжких хворих або ж пацієнтів зі складним перебігом хвороби, у яких відсутні власні антитіла.

Також експерти заявили про те, що ліки повинні бути доступними. Тому високу ціну ставити на них нераціонально. В умовах глобальної пандемії будь-яка людина має право дозволити собі лікування. Але треба чітко прописати інструкцію для пацієнтів, тому що медикамент серйозний. Це не БАДи, а сучасні високотехнологічні інноваційні ліки.

Зараз проводяться переговори з фармацевтичною компанією Roche Pharmaceutical про те, щоб виробництво проходило максимально швидко. Вже складається карта, куди та в якій кількості надійдуть медикаменти. Все буде залежати від епідеміологічної ситуації у світі. Можливо будуть здійснюватися постачання через канали ЮНІСЕФ.

ВООЗ радить ділитися технологіями виготовлення препарату. Було створено звернення і в інші фармацевтичні компанії про те, щоб знайти максимально схожі біоподобні речовини, щоб провести їх перевірку. Можливо, даний крок допоможе збільшити виробництво, тому ліків виготовлятимуть більше. У першу чергу забезпечити медикаментами необхідно простих людей та незахищенні соціальні групи.

За оцінкою ВООЗ виникли деякі труднощі під час проведення експериментальних проб. У будь-якому випадку весь світ завмер в очікуванні. Можливо ми на порозі чергового наукового прориву і коронавірус буде переможений.