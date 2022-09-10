Международная организация решила выплатить помощь в ряде областей Украины

Финансовая помощь от Международной организации ACTED стала доступной для жителей трех областей. Получить ее можно в трех областях. В Министерстве социальной политики сообщили, что в этот раз ACTED помогут более 10 тысячам украинцев.





Кто может рассчитывать на социальные выплаты

От этой международной организации получить денежную помощь смогут только некоторые категории населения, а именно:

Семьи, где хотя бы один человек из семьи имеет инвалидность. Человек с инвалидностью зарегистрирован в Харьковской, Херсонской или Николаевской областях. Открыт счета/карта в Ощадбанке или счет для выплат в Укрпочте.

Гуманитарная организация будет принимать заявления, а потом проверять их на соответствие требованиям. Министерство социальной политики Украины будет только принимать участие в верификации данных заявителей, используя для этого информацию из государственных реестров. Заполнить заявление можно на портале «ЄДопомога» в режиме онлайн. Средства будут перечислены сразу на счета заявителей.

Уже более 2 миллионов граждан прошли регистрацию на получение помощи и включены в списки на ее получение. Количество людей, нуждающихся в выплатах постоянно увеличивается.

Размер помощи от ACTED

После 24 августа 2022 года организация открыла 6 офисов по всей Украине, чтобы быстро реагировать на заявления граждан. Французская благотворительная организация выплачивает по 2200 гривен на одного члена семьи. Это одноразовая выплата, ее начисляют одним платежом. Переселенцы также смогут получить деньги на карты Ощадбанка или через Укрпочту.

Об этом уже сообщила пресс-служба ведомства. Также на сайте ведомства указано, что все решения по поводу выплат принимает исключительно фонд. В первую очередь они будут помогать уязвимым категориям населения: люди с инвалидностью, пенсионеры, родители-одиночки, и малообеспеченные семьи.

Также выплаты можно получить и от других организаций: ООН, ADRA.