Отсрочка на 60 дней: важных для экономики украинцев не будут мобилизовать

Кабинет министров Украины на плановом заседании 7 сентября продлил срок отсрочки для военнообязанных специалистов. Забронированные работники государственных учреждений и частных предприятий в течение двух месяцев не будут подлежать мобилизации. Продлить отсрочку в правительстве решили из-за того, что большинство броней, действовавших с начала войны, утратят силу уже в сентябре-октябре.





Как отметили в пресс-службе Министерства экономики Украины, добавить несколько месяцев к сроку отсрочки чиновники решили по сугубо экономическим причинам. Ведь когда отсрочка ныне забронированных работников потеряет свою силу, их сразу же мобилизуют в армию. Таким образом, многие предприятия и даже государственные учреждения потеряют своих ведущих специалистов. А это может нанести значительный удар управленческому и бизнес-сектору страны.

При этом в министерстве уточнили: продлить срок действия брони чиновники могут только один раз. Так, если через два месяца война не завершится, предприятиям и госучреждениям придется искать другой выход из ситуации, который позволит им сохранить основной кадровый состав.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, Кабмин фактически спас ряд предприятий и финучреждений от неизбежного кадрового кризиса. Благодаря решению правительства они смогут и дальше эффективно работать и вносить свой вклад в восстановление экономики Украины.

Кроме продления срока отсрочки, члены правительства также предоставили предприятиям и организациям дополнительные полномочия. Теперь они могут выдавать своим забронированным работникам выписки по приказу Министерства экономики об отсрочке. А при необходимости также визировать эти документы. Такой шаг правительства поможет разгрузить от лишней работы государственные органы, которые занимались этим ранее.

Следует также отметить, что решению правительства предшествовали многочисленные обращения Европейской бизнес ассоциации, призывающей министров продлить срок действующих броней ключевых специалистов. Правда, в EBA предлагали увеличить отсрочку на три месяца, а правительство дало свое разрешение только на двухмесячную отсрочку.