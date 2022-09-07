Павел Глоба назвал 5 счастливчиков сентября по знаку Зодиака

Известный астролог Павел Глоба рассказал, каким будет сентябрь этого года. Эксперт считает, что в этом месяце крупно повезет представителям 5 знаков зодиака.





Львы, вас ждет финансовая удача. Раньше вам приходилось экономить и сильно ограничивать себя в потребностях. Теперь же у вас наступила белая полоса. После 10 числа вы станете действительно счастливыми. Материальные блага войдут в вашу жизнь. Правда вы не сразу поймете, что к вам пришла удача. В личной жизни вам придется пересмотреть свои принципы.

Весы, вы также страдали от ограничений во всем. Теперь же высшие силы готовы вас вознаградить. Настало время делать людям добро. В вашей жизни наступила полоса удачи.

Раки, у вас наступает счастливое время. Для вас открыты все двери. Теперь вы можете заниматься улучшением финансового положения. Ваша заработная плата будет постепенно увеличиваться. Кстати, у вас появится шанс заняться очень интересным и прибыльным делоа. Не сидите на месте. Финансовые потоки будут распространяться и на ваших близких.

Скорпионы, вы будете невероятно решительными и смелыми, именно поэтому в вашу жизнь войдут материальные блага. Будьте уверены в себе. У вас точно все получится. Можете искать дополнительные варианты заработка. Возможно, вам стоит поменять вид деятельности. Проводите сделки с недвижимостью.

Рыбы, в ваши руки придут крупные суммы денег. Но это произойдет совершенно неожиданно для вас. Вы можете получить не только премию, но и финансы из новых источников дохода. Вам стоит поработать над имиджем и заняться духовным развитием. Возможно, вам стоит отправиться на отдых или просто за покупками. Стремитесь зарабатывать больше.