Ретроградный Меркурий уже близко: чего нельзя делать в эти дни

В 2022 году астрологи предусмотрели четыре периода ретроградности Меркурия. Два из них позади, но расслабляться еще рано. Ведь третий период наступит уже 9 сентября и продлится до 2 октября. В чем опасность этого уникального явления и что астрологи категорически не рекомендуют делать в период ретроградности Меркурия?





Ретроградный Меркурий – что это?

Так называют явление, которое благодаря оптической иллюзии с Земли выглядит как звёртное движение планеты Меркурий. В 2022 году люди могли наблюдать его с 14 января по 3 февраля и с 10 мая по 2 июня. В текущем 2022 году мы станем свидетелями еще двух периодов ретроградности: с 9 сентября – 2 октября, а также с 9 декабря – 18 января (уже в 2023 году).

Опасность периода ретроградности заключается в том, что он может испортить все планы и начинания человека в областях, за которые отвечает планета Меркурий. К таким сферам относятся финансы, карьера, торговля, образование, обмен информацией. В частности, могут возникать проблемы на работе, в общении с коллегами и партнерами, а также существует большой риск потери денег.

Что можно делать во время ретроградного Меркурия

В этот период астрологи советуют завершать дела, которые по определенным причинам не были сделаны в срок. Например, встретиться со старыми друзьями, закончить проект на работе, дочитать книгу, убрать дома. Также полезно медитировать, заниматься спортом и оздоровлять свой организм.

Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия

Этот период считается крайне неудачным для любых начинаний. Прежде всего, не стоит запускать бизнес, заключать сделки на большие суммы денег, инвестировать и делать дорогие покупки. В частности, астрологи советуют отложить приобретение нового жилья, автомобиля и т.д.

Кроме того, лучше избегать дальних путешествий. Уехать в отпуск во время ретроградного Меркурия точно не самая лучшая идея.

В эти дни людям также следует обращать внимание на обещания, которые им дают. По возможности требуйте документального подтверждения сказанных вам слов. К примеру, если знакомый попросил одолжить ему значительную сумму денег, лучше взять у него расписку. Иначе свои деньги можете больше никогда не увидеть.