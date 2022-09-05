В Україні змінять правила розрахунку пенсій: Зеленський підписав закон

В України змінять систему розрахунку пенсій. На суму виплат громадян більше не буде впливати розмір їхньої заробітної плати після 24 лютого 2022 року. Таким чином майбутня пенсія українців не знизиться через війну на складну економічну ситуацію в країні. Адже саме з 24 лютого доходи більшої частини населення суттєво знизилися.





Пропозиція щодо зміни правил розрахунку пенсії міститься в законопроекті №7453. Суть цього документу полягає в тому, що з початку війни для Пенсійного фонду матиме значення лише стаж роботи громадянина, а не розмір його зарплатні. Простіше кажучи, низькі доходи українців у цей складний період не зіпсують «загальну картину» і не вплинуть на розмір їхніх майбутнійх пенсій.

На сьогоднішній день в Україні пенсії рахують за такою формулою:

обчислюють свіввідношення між зарплатнею українця та середньою з/п в країні, множать його на стаж, 1% та середню заробітну плату в Україні за останні 3 роки.

Тобто зарплатня має дуже великий вплив на майбутню пенсію громадян. Та згідно з новим законопроектом сума зарплати, яку громадяни отримували з 24 лютого, не буде братися до уваги. Значення матиме лише отриманий за цей період стаж.

Варто зауважити, що нова формула обчислення суми пенсії вигідна далеко не всім українцям. Зокрема воїни Збройних сил України, яких зараз налічується близько 1 млн осіб, навряд зрадіють новому закону. Адже їхні доходи за час війни навпаки суттєво зросли. Вони отримують щомісяця по 30 або й 100 тис. грн (на передовій). Така зарплатня могла б значно збільшити їх майбутню пенсію.

Однак рішення вже прийняте. Законопроект схвалений та підписаний президентом Володимиром Зеленським. Тож всім українцям, що планують незабаром вийти на пенсію, розмір виплат рахуватимуть вже за новими правилами.