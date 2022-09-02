Некоторым украинцам уменьшат пенсии: на уточнение дают 10 дней

Некоторые украинские пенсионеры могут существенно сократить размер выплат. Речь идет о работающих пожилых гражданах, которые не сообщили Пенсионному фонду о своем дополнительном доходе. У них также может возникнуть переплата пенсии, которую потом придется компенсировать государству из собственного кармана.





Работающий пенсионер, кроме пенсионных выплат получает еще и зарплату, автоматически лишается целого ряда доплат от ПФУ. В частности, он теряет право на повышение пенсии в случае увеличения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, доплату за получение пенсии по выслуге лет или за содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как видим, пенсия работающего и неработающего пенсионера могут существенно отличаться. Поэтому когда гражданин, получающий пенсионные выплаты, не сообщает ПФУ о том, что устроился на работу, его ждут большие проблемы.

Если украинцу несколько месяцев или даже лет будут платить большую пенсию, чем ему положено, возникнет значительная переплата. Когда правда выплывет, а это рано или поздно произойдет, пенсионеру придется вернуть государству разницу в выплатах. К тому моменту может накопиться уже немалая сумма, которую будут постепенно вычислять из каждой пенсии гражданина.

Чтобы такая ситуация не возникла, Пенсионный фонд Украины предупреждает граждан о необходимости сообщать о своем трудоустройстве в срок до 10 дней. Так же нужно отчитываться в ПФУ и о возбуждении собственного дела, то есть ведении предпринимательской деятельности. Сделать это можно даже не выходя из дома с помощью онлайн-портала электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Осуществить вход в собственный электронный кабинет на портале используя ID-банкинг или КЭП (квалифицированную электронную подпись).

В меню слева выбрать пункт «Пенсионерам», а затем подпункт «Заявление на перерасчет пенсии».

Заполнить заявление и подгрузить необходимые документы и в виде скан-копий.

Заполнить заявление и подгрузить необходимые документы и в виде скан-копий. Нажать кнопку «Оформить заявление», подписать ее с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд.

После этого работники ПФУ зафиксируют за работающим пенсионером правильный размер пенсии и у него уже наверняка не возникнет переплаты. А значит не будет и долгов перед государством.