Астрологи назвали неудачные дни для стрижки и окрашивания волос в сеньтябре

Лунному циклу астрологи всегда придавали большое значение. Они советуют ориентироваться на фазы этого загадочного небесного тела, планируя деловые встречи, важные жизненные события и путешествия. Более того, с Луной нужно «советоваться» даже если вы собираетесь подстричься или покрасить волосы.





Ведущие украинские астрологи составили специальный лунный календарь на сентябрь. В нем они расписали благоприятные да неблагоприятные даты для похода в салон красоты. Чтобы изменение образа прошло удачно, эксперты по звездам и планетам советуют принять во внимание советы по этому календарю.

Удачные дни для стрижки в сентябре

Согласно лунному календарю наиболее удачной станет стрижка сделанная 1, 6-7, 12-13, 17-18, 22, 24-25 и 29-30 сентября. Результат работы мастера будет именно таким, какого вы ожидали. А волосы после стрижки еще долго будут оставаться живыми и объемными, идеально будут держать приданную ему форму.

Неудачные дни для стрижки в сентябре

Категорически не рекомендуют астрологи посещать парикмахера в следующие дни: 2-4, 5, 8-11, 16, 20 и 26-27 сентября. Большая вероятность, что вам испортят прическу или подстригут слишком коротко. Так, что потом придется еще долго отращивать волосы на стимулировать их рост специальными косметическими средствами.

Удачные дни для окраски волос в сентябре

Наилучшего цвета и блеска волосы после покраски удастся достичь в следующие дни: 5, 8, 12, 14, 17-18, 25, 28, а также 30 сентября. Это идеальные даты для посещения салона красоты. От мастера вы получите чувствуя себя невероятно привлекательной. Да и волосы от краски совсем не пострадают. Напротив – оно будет блестеть еще сильнее, чем раньше.

Неудачные дни для окраски волос в сентябре

Воздержаться от процедуры окраски волос астрологи советуют 1, 3-4, 7, 11, 15-16, 18, 23-24 и 26 сентября. Результат может быть впечатляющим в самом худшем смысле этого слова. Если даже мастер не испортит вам волосы, цвет получится совсем не таким, какого вы ожидали.

Также лунный календарь советует 5 и 9 сентября держаться подальше от натуральных красок, в частности, хны. А 6 сентября успешно может завершиться только окрашивание в светлые тона. Брюнеткам лучше не рисковать и перенести процедуру на другой день.