Курс доллара достиг рекордных значений за последние 20 лет: евро остался далеко позади

Доллар США на днях достиг рекордно высокой отметки в соотношении с другими мировыми валютами за последние 20 лет. Стремительный рост курса эксперты связывают с сенсационным заявлением Джерома Пауэлла, главы Федеральной резервной системы США. Своими словами он четко дал понять, что процентные ставки в ближайшее время останутся достаточно высокими. Ведь только так ФРС сможет предотвратить рост инфляции.





Так, по состоянию на 29 августа индекс доллара достиг показателя 109,48. Этот индекс отражает состояние доллара по отношению к шести основным мировым валютам – евро, японской иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне.

В японской валюте стоимость доллара достигла 138,81 иены, побив последний рекорд, установленный 21 июля текущего года. Между тем стоимость фунта стерлингов достигла минимального значения за последние 2,5 года – всего 1,16 фунта/$.

Что уж говорить о евро, для которого падение ниже доллара – это настоящий нонсенс. Сейчас единая европейская валюта стоит всего 0,99 евро/$. Хотя такой показатель можно понять, ведь энергетический шантаж россии нанес значительный экономический ущерб странам еврозоны.

В своем заявлении глава ФРС также отметил, что ожидает дальнейшего роста индекса доллара к другим мировым валютам. Он прогнозирует значение выше 110 пунктов, обосновывая это опасениями ведущих центральных банков мира по поводу очередного повышения ФРС учетной ставки.

Да и неудивительно, ведь Пауэлл напрямую заявил об этом на состоявшейся 26 августа недавней конференции центробанков. Он пообещал поднять ставку настолько высоко и держать ее так долго, сколько потребуется для эффективной борьбы с инфляцией.

Стратегия ФРС по повышению учетной ставки вполне ясна. Для Штатов инфляция – явление необычное и крайне неприятное. Тем более что в этом году показатель инфляции уже успел втрое превысить ожидания Федеральной резервной системы. Похоже, в ближайшие несколько месяцев индекс доллара продолжит расти, а другие мировые валюты – стабильно снижаться по отношению к амбициозному «американцу».