Vodafone, Киевстар или lifecell: от какого оператора ушло больше всего абонентов из-за войны

Большая тройка украинских мобильных операторов за последние полгода простилась с 4,5 млн. абонентов. Больше всего сократилась клиентская база компании Vodafone Украина. Хотя популярность «Киевстар» и lifecell также ощутимо снизилась.





У второго по числу абонентов оператора страны Vodafone Украина количество активных SIM-карт уменьшилось на 2,3 млн. В конце прошлого года услугами компании пользовалось 18,9 млн человек. Но за полгода войны их стало едва 16,6 млн. Среди украинских сотовых операторов это рекордный показатель, к тому же не в самом лучшем смысле этого слова.

Вторым по объемам потерь стал популярнейший мобильный оператор в Украине «Киевстар». Компании пришлось проститься с 1,4 млн. абонентов. Еще в начале января 2022 года количество рабочих «семерок» в компании составляло 26,2 млн. Но к июню их осталось всего 24,8 млн.

Между тем самый маленький из операторов Украины lifecell, чья клиентская база до войны едва доходила до 9,2 млн абонентов, лишился 0,8 млн из них. В соотношении к общему количеству SIM-карт компании это значительная потеря.

Причем большинство клиентов прекратили пользоваться услугами lifecell во втором квартале текущего года. В период с апреля по июнь от «семерок» оператора отказались 5,6% пользователей. А это примерно 500 тысяч его абонентов. Сейчас в lifecell осталось не более 8,4 млн активных пользователей.

Такое значительное уменьшение клиентской базы не прошло для lifecell бесследно. В третий квартал компания вышла с отрицательными финансовыми показателями. Ущерб оператора, нанесенный в период с апреля по июнь, составил 27,4 млн грн.

Уменьшение количества клиентов у отечественных сотовых компаний, очевидно, стало следствием массового выезда украинцев за границу. Хотя все три оператора Украины создали более лояльные условия для беженцев и предложили им выгодные тарифы для пользования СИМ-картами за рубежом.