Украина победит, но в мире начнут назревать новые войны: экстрасенс приоткрыл завесу будущего

Украину ждут сложные времена. Ее путь к победе будет трудным и длительным. Но наша родина не одна будет страдать от боевых действий. Военные конфликты обострятся и в ряде других стран мира.





Об этом рассказал украинский экстрасенс Роман Шептицкий. По его мнению, миром завладел хаос. Взять хотя бы сложную ситуацию с Китаем и Тайванью, не последнюю роль в которой сейчас играет США. На Балканах также называют очередной конфликт.

Шептицкий утверждает, что в 2023 году эскалация военных конфликтов может начаться еще в нескольких странах. В то время как в Украине активность боевых действий понемногу будет идти на спад.

Точную дату завершения войны в Украине провидец не назвал. По его словам, у будущего нет какого-то одного четкого сценария. Оно многовариантно и зависит от большого количества событий. Но в одном экстрасенс уверен на все 100% – Украина победит. Иначе и быть не может.

Эксперт отметил, что до конца августа украинские защитники сосредоточят свои усилия на освобождении Херсона. Правда, быстро выгнать оттуда врага в ВСУ не получится. Этот процесс займет несколько месяцев и завершится в конце осени.

Между тем, на Донбассе активные боевые действия затянутся вплоть до 2023 года. При этом существует риск «заморозки» войны и этому участку фронта.

Понимая, что проигрывает войну, Россия начнет мстить Украине. Из-за действий оккупантов под угрозой окажется ряд западных областей, в частности Ивано-Франковская, Ровенская, Львовская, Винницкая. Также в зоне риска окажутся Киевская, Полтавская и некоторые северные регионы страны.

Роман Шептицкий признался, что, согласно его ощущениям, освобождение территории Украины от россиян может затянуться даже до 2024 года. Но он уверен, что последней каплей в войне станет вытеснение врага из Мариуполя. После этого боевые действия резко пойдут на убыль, а на горизонте заболеет победа.