В Раде зарегистрировали закон, позволяющий мобилизовать забронированных работников

В Верховной Раде Украины на днях зарегистрировали новый законопроект, призванный изменить правила бронирования военнообязанных во время общей мобилизации. Документ №7687 расширит условия получения работниками органов государственной власти отсрочки от военной службы. Это уже вторая строба Кабмина изменить плавило бронирование работающих украинцев призывного возраста.





В Кабинете Министров, где и был сформирован этот законопроект, уже давно обсуждают возможность облегчить процесс бронирования для сотрудников аппарата власти и других важных для страны специалистов. Чиновники считают, что такой шаг пойдет только на пользу украинской экономике. Ведь хозяйствующие субъекты смогут сохранить свой основной кадровый потенциал.

Однако согласно новому документу призвать на службу при определенных условиях смогут даже забронированные работники. Закон такую ​​возможность не исключает. Но быть мобилизованным такой работник может не по принуждению, а только в добровольном порядке. Только в таком случае с него могут снять броню и отправить на войну.

Законопроект №7687 в Раде был зарегистрирован 22 августа. Чтобы он вступил в силу, его должны одобрить народные депутаты в двух чтениях и подписать президент Владимир Зеленский.

Изменения в закон о бронировании военнообязанных украинские члены правительства вносят не впервые. Ранее министры уже поддержали проект закона, который должен скорректировать процедуру бронирования военной службы для работников компаний. В этом документе подробно расписано, представители каких отраслей имеют право на отсрочку от призыва даже во время общей мобилизации. В настоящее время законопроект также передан на рассмотрение Верховной Раде.

Напомним, представители отечественного бизнеса уже неоднократно жаловались на недостатки процедуры бронирования. Особенно их смущают сроки принятия решений государственными органами, осуществляющими бронирование военнообязанных. Из-за затягивания рассмотрения заявок предпринимателям сложно планировать свою деятельность. Ведь они точно не знают, на каких сотрудников смогут развивать даже в ближайшие несколько недель.