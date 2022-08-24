Фейковый сайт «еПоддержка» выманил у украинцев миллионы гривен

Киберполиция Украины разоблачила масштабную мошенническую схему с банковскими картами. С ее помощью злоумышленники успели обогатиться на 36 млн. грн., оставив сотни украинцев без копейки. Раскрыть обман и задержать правонарушителей удалось благодаря сотрудничеству со службой безопасности ПриватБанка, клиенты которого также стали жертвами аферы.





Мошенники действовали очень коварно, используя слабые стороны граждан и их финансовые проблемы в свою пользу. Они создали целый ряд фейковых интернет-ресурсов, на которых вроде бы можно было зарегистрироваться для получения социальной помощи.

В частности, преступники имитировали сайт программы «Поддержка» и страницы, которые предлагали материальную помощь от Европейского союза. Правоохранителями были также обнаружены несколько ресурсов, связанных с государственными программами выплат и даже с продажей военной амуниции. То есть грабители нагло использовали тему войны и связанные с ней потребности граждан в свою пользу.

На этих сайтах украинцы, не подозревая обмана, вводили свои персональные данные и данные о банковских картах. Благодаря этой информации мошенники получали доступ к мобильному банкингу граждан и освобождали их карты от всех сбережений.

В ходе расследования работники киберполиции провели более 40 обысков в 15 областях Украины. В результате было обнаружено около сотни мобильных телефонов, 53 ноутбука и другую технику, которую злоумышленники использовали в своих аферах. Также правоохранители изъяли более 1,5 млн грн наличных и банковские карты.

Значительную часть похищенных средств мошенники хранили в криптовалюте. В обнаруженном кибрполицией криптогаманке было около $40 тыс. На эти активы правоохранители также наложили арест.

9 фигурантам преступной схемы уже объявили о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет и конфискация личного имущества. Другим участникам аферы также скоро будет назначено соответствующее наказание. Кроме того, правоохранители все еще устанавливают личности потерпевших и их точное количество.