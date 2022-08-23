Украинцы соревнуются за каждое рабочее место: кого ищут и какую зарплату предлагают

Украинский рынок труда, переживший в первые месяцы войны настоящий кризис, сейчас взял курс на восстановление. Количество вакансий постепенно увеличивается и в начале августа уже почти в 20 раз превысило мартовский показатель. Однако по сравнению с данными за прошлый год число предложений от работодателей сократилось втрое. Не говоря уже о среднем уровне зарплаты, на котором тоже отразилась война.





Об актуальной ситуации на рынке труда Украины рассказали аналитики кадрового портала grc.ua. они отметили, что большинство доступных украинцам вакансий предлагают работу в области торговли и ритейла. В частности, немало предложений для менеджеров по продажам, продавцов и кассиров.

На расхват сейчас работники без опыта работы и студенты. Очевидно, потому, что им можно платить небольшую зарплату, близкую к минималке. Также за время войны увеличился спрос на специалистов бухгалтерского и управленческого учета, рекламщиков и пиарщиков.

На виду растет число вакансий для водителей, логистов и специалистов рабочих профессий. В частности, востребованы сейчас строители, работники сельскохозяйственной отрасли и т.д.

Поскольку многие украинцы от войны остались без работы, за каждое предложение от работодателя теперь соревнуется до 30 кандидатов. В то время как до войны на одно место претендовало в среднем 5-6 человек.

Если говорить о зарплатах, то больше всего пострадали жители Харькова и Харьковской области. Здесь средний уровень доходов на август составил 10,6 тыс. грн. Хотя только в июле этот показатель составил 18 тыс. грн, то есть почти вдвое больше.

В Киеве же зарплата за последний месяц упала всего на 800 грн – с 29500 до 28700 грн. В топе регионов с самой высокой зарплатой неожиданно оказалось Закарпатье. На сегодняшний день жители Ужгорода и области зарабатывают в среднем 16 200 грн в месяц.