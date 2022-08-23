Плюс 20-30%: эксперт рассказал, какие продукты питания подорожают осенью

С начала полномасштабной войны в Украине ощутимо возросла стоимость продуктов питания. Цены большинства товаров повысились на 20% или даже на 30%. Об этом сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.





На своем последнем брифинге, который проходил в «Медиацентре Украина-Укринформ», он рассказал, какие продукты подорожали и почему. Также эксперт дал прогноз по изменению стоимости продовольственных товаров к осени текущего года.

Больше всего на рост цен, по словам главного агрария страны, повлияла инфляция. Хотя не последнюю роль сыграли проблемы с логистикой и высокая стоимость горючего.

Эксперт считает, что осенью эти факторы продолжат влияние на продовольственный рынок. А вдобавок к ним появится еще одна проблема – стоимость энергоносителей.

Уже в октябре украинцам придется гораздо больше платить за овощи. Огурцы, помидоры, овощи из борщового набора подорожают, по крайней мере, на 20%. Казалось бы осенью овощей будет достаточно и цены на них должны наоборот снизиться. Но из-за необходимости хранения овощей в холодильных камерах, в их цену будут закладывать еще и стоимость израсходованной электроэнергии.

Еще одним товаром, который, по мнению Марчука, может существенно прибавить в цене, есть хлеб и другие хлебобулочные изделия. Ведь после возобновления экспорта зерна внутренняя его стоимость закономерно начнет расти. Эти изменения украинцы почувствуют на собственном кошельке уже через несколько месяцев.

В целом по удорожанию продовольствия Украина сейчас занимает 6 место из 94 стран мира. Общий показатель увеличения стоимости овощно-фруктовой корзины за последние полгода составил аж 19,9%. Это неслыханная цифра для страны, которая всегда сама обеспечивала себя продовольствием более чем на 90%. Но все мы хорошо понимаем, что в таком состоянии аграрный рынок оказался прежде всего из-за полномасштабной войны с россией.