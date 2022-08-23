Цветы на миллион: какие растения приносят своим владельцам успех и богатство

Цветы в доме радуют глаз своей красотой и насыщают воздух опьяняющими ароматами. Но мало кому известно, что некоторые цветущие растения могут принести своему владельцу финансовый успех. Во время их цветения в доме оживает денежная энергия, стимулирующая к профессиональному развитию за увеличение доходов.





Орхидея

Красоту и хрупкость этого цветка трудно не заметить. Однако ее мощная денежная энергия, хоть и невидимая глазу, способна сделать своего владельца настоящим миллионером. Во время цветения орхидея оказывает влияние на людей, стимулируя их к умственной и физической активности. Именно поэтому его не советуют размещать в спальне.

Эти невероятные растения побуждают людей стремиться к новым и новым высотам, развивать свои профессиональные качества и увеличивать доходы. У владельцев орхидей идеально отлажен денежный поток. В окружении этих растений затруднения им точно не грозят.

Цикламен

Этот цветок относится к своим владельцам так же, как они к нему. Если цикламен ухожен и окружен заботой – отблагодарит незаурядный финансовый успех. Но когда о нем забывают и совсем не поливают – становится самым настоящим энергетическим вампиром. От способен высосать из своего владельца желание работать, добиваться новых вершин и уничтожить его денежный потенциал. Так что если вы завели это растение, лучше его не слить. Иначе можно горько поплатиться за свою рассеянность.

Герань

Герань не зря называют источником денежной энергии. Она создает вокруг своего обладателя ауру процветания и настраивает его на правильную финансовую волну. Если в доме завести несколько таких растений, можно не сомневаться, что денежные дела семьи вскоре пойдут в гору. Правда, герань имеет очень особый запах, так сказать «на любителя». Но ради такого эффекта можно и потерпеть.