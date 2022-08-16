EcoFlow разработала революционный продукт, который приблизит независимость мира от энергоресурсов

Зависимость украинцев от энергоресурсов достаточно велика. К сожалению, у нас очень мало зарядных станций для электромобилей, да и цены на электроэнергию не слишком доступны. Европейцы более активно разрабатывают возобновляемые источники электроэнергии. Но все равно многочисленные исследования, например немецких аналитиков, доказывают, что страна не слишком приспособлена для того, чтобы большинство населения перешло на пользование электромобилями. Сейчас все кардинально меняется. На фоне массового отказа от российских энергоресурсов, международные компании активно работают над разработкой портативных электростанций и других подобных устройств. На данный момент лидером рынка является компания EcoFlow, и они уже готовят презентовать свой новый прорывной продукт.





Кратко о компании EcoFlow и их новом продукте Delta 2

Компания EcoFlow только набирает популярность в Украине, но уже очень популярна в Европе. В Германии этот разработчик портативных электростанций и чистых энергетических решений уже успел собрать множество престижных наград. Их большим успехом стала портативная электростанция EcoFlow DELTA Pro. Продукт был признан технологическим прорывом и получил престижную премию Deutschland Favorit.

Секрет успеха такой станции в том, что она может несколько дней снабжать электроэнергией целый дом и заряжать одновременно до 13 устройств.

Не прошло и полгода, как компания в очередной раз превзошла себя и в сентябре представит еще более уникальный продукт Delta 2. Среди особенностей новой станции:

Литий-ионно-железо-фосфатная батарея, которая гораздо долговечнее всех остальных. Заметим, что бренд предлагает несколько вариантов портативных электростанций, и только самая дорогая Delta Pro имеет такой аккумулятор. Теперь получится более бюджетное решение с такими же характеристиками. Быстрая зарядка. Delta 2 будет заряжаться в несколько раз быстрее предшественников. Полный заряд можно получить спустя 1 час и 20 минут. Поддержка Bluetooth и WLAN. Это неожиданное обновление, которое многих приятно удивило. Это означает, что станцией можно управлять с помощью смартфона.

Среди других преимуществ: компактный вес (всего 12 кг), возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно, возможность заряжать станцию ​​от солнца и многое другое. В скором времени можно будет купить EcoFlow DELTA 2 по ссылке в магазине “Капитан”, где она вот-вот появится в продаже. Также здесь можно почитать подробнее об основных характеристиках устройства.

Для кого станция EcoFlow DELTA 2 станет незаменимой покупкой?

Вообще портативная электростанция – это незаменимая вещь в каждом доме. Однако больше всего ее преимущества оценят следующие категории людей:

туристы. Поклонники походов, ночевок в палатках, и просто любители долгих автопутешествий. Насколько далеко вы бы ни были от цивилизации, электроэнергия всегда будет с вами;

военные. На фронте это вещь первоочередной необходимости;

для жителей сел и пригородов. Если в вашем населенном пункте часто пропадает электроэнергия, Delta 2 станет отличным резервным источником питания.

От нее можно заряжать любые устройства от электроники до бытовой техники. Причем комфортно заряжать сразу несколько девайсов одновременно.