Лунный гороскоп для всех знаков зодиака по 21 августа

Предстоит непростая неделя — нужно готовиться к началу осени (учебного года, трудового сезона и т. п.), а сил не хватает. Помогут режим дня и разумное планирование.

Не упускай начало недели, чтобы составить объективную картину происходящего и не предъявлять миру и окружающим требований, которые они не смогут удовлетворить. Да и от себя не ожидай невозможного. Не стоит нарушать ни моральные заповеди, ни общественные законы. Проживи этот период спокойно и достойно.

Будь терпимее к подруге: ты тоже не всегда поступаешь так, как она от тебя ожидает. Не лучший день для разговора по душам: твои слова могут быть восприняты совсем не с тем подтекстом, который ты в них вкладываешь. Лучше придумай формат общения, который не требует долгих личных бесед — можно, например, вместе заняться спортом.

Среда, 17.08

Деньги, как известно, счет любят. Сегодня это известное выражение должно стать правилом. И если ты не будешь его соблюдать, в ближайшее время можешь стать банкротом. Контролировать необходимо и свой аппетит, особенно количество потребляемых сладостей, которые сейчас кажутся особенно вкусными и желанными.

Четверг, 18.08

Девиз этого дня — сдержанность, практичность и экономия. Шопинг не рекомендуется. Покупки в кредит окажутся со временем обузой, они могут долго портить тебе настроение и лишать ощущения радости жизни. А вот с долгами или хотя бы их частью расплатиться сейчас стоит. В этот день могут появиться новые источники дохода.

Пятница, 19.08

Даже если ты с утра почувствуешь прилив сил и энергии, не увлекайся спортивными занятиями. Незаменимые в борьбе за красоту тела физические нагрузки стоит контролировать — они могут стать источником проблем с самочувствием. День будет наполнен активным общением, придется перерабатывать и усваивать много информации.

Суббота, 20.08