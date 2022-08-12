Счастье уже близко: четыре знака зодиака до конца года заживут как в сказке

До конца 2022 года представителям четырех зодиакальных знаков будет невероятно везти. Судьба будет баловать их хорошими новостями и подарит множество приятных волн. В частности, удачное завершение года астрологи обещают Ракам, Львам, Девам и Стрельцам. Фортуна выберет их своими любимцами и поможет реализовать самые заветные мечты.





Рак

Родившиеся под этим созвездием вскоре получат заманчивое предложение, которое откроет им путь к карьерному росту. Успехи на работе принесут Ракам невиданные ранее доходы и у них, наконец, появится возможность реализовать свою давнюю мечту. Астрологи советуют представителям знака очень серьезно подойти к выбору приоритетов. Тогда они смогут более эффективно использовать свои таланты и жить так, как хочется. Также астрологи предвещают Ракам судьбоносную встречу. Некоторые счастливчики в этом году даже успеют жениться.

Лев

Львам до конца года удастся превратить свое любимое хобби в успешный бизнес. Деньги польются рекой, а работа превратится в сплошное удовольствие. И все же представителям знака не стоит терять головы и спускать заработанные деньги на приятные безделушки. Ими нужно распорядиться правильно, например, инвестировать в успешную компанию или положить на депозит. Что же касается личной жизни, то женатым Львам астрологи предсказывают долгожданное пополнение в семье.

Дева

К концу 2022-го Девы решительно примут судьбу в свои руки. На работе они получат повышение, которого добивались не один год. Этот карьерный прорыв мгновенно поднимет не только их социальный, но и финансовый статус. Представители знака навсегда забудут слово экономия, ведь смогут позволить себе все, на что раньше не хватало денег. К концу года Девы отправятся в путешествие в далекую и прекрасную страну, где прекрасно отдохнут и наберутся силы для новых свершений.

Стрелец

В ближайшие несколько месяцев Стрельцы будут сосредоточены на осуществлении своей мечты. А желают они только одного – жить беззаботно и путешествовать, не беспокоясь о деньгах. До конца года представители знака получат шанс осуществить эту мечту, хотя для этого и придется пойти на немалый риск. Если Стрельцы проявят решительность и не устрашатся проигрыша, смогут жить беззаботно. Проценты с приобретенных акций или доходы от бизнеса будут обеспечивать их всем необходимым, поэтому жизнь уроженцев знака превратится в настоящую сказку