Раскрыта схема обхода ограничений НБУ на покупку валюты

Покупка безналичной валюты, которую с 1 августа разрешил Национальный банк, не принесет украинцам никакой прибыли. С помощью этого банковского инструмента им не удастся увеличить сумму своих сбережений. Однако валютное окно все же можно использовать. Банкиры рассказали, как украинцам обойти ограничение НБУ и «выжать» максимальную пользу из возможности покупать безналичную валюту.





Говоря о неприбыльности покупки безналичного доллара и евро, эксперты подразумевают, что вывести наличные украинцам удастся примерно ту же сумму, которую они обменяли. Детальнее об этом рассказал заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин.

Банкир отметил, что от 3-месячного депозита в гривне вкладчик может получить прибыль около 14-16% годовых. Если вычислить из этой прибыли налоги, останется не больше 13% годовых. А с учетом инфляции, которая сейчас составляет 22%, доходы превратятся в потери в 9-10,5% за год.

Разместив только что приобретенные доллары на депозит сроком 3 месяца, как того требует Нацбанк, клиент потеряет примерно столько же, как и в случае с гривневым вкладом. От доходности депозита в 0,5% после вычета налогов останется только 0,4%. Инфляция, которая в июле ускорилась до 9,1%, съест оставшуюся прибыль и загонит вкладчика в минус. Потери составят около 8,7%. Учитывая комиссию за снятие наличных, убытки в результате составят 9,8-10,2%.

Именно поэтому Каржочкин считает, что единственным плюсом от новой услуги является возможность покупать безналичную валюту для конкретных целей. При этом банкир отметил: не несмотря на ограничение НБУ в 50 тыс. грн, украинцы имеют возможность приобрести гораздо больше долларов и евро. Ведь лимиты Нацбанка очень легко обойти. Например, открыть счета в нескольких банках и купить в каждом валюту на 50 тыс. грн. Эта лазейка поможет приобрести именно столько валюты, сколько в данный момент необходимо клиенту.