Топ-10 кроссоверов из Америки от $10 тыс.: какие б/у машины чаще всего предлагают украинцам

Кроссоверы из Америки, попадающие на отечественный вторичный рынок после страховых аукционов, не теряют популярность среди украинцев. Так что даже сейчас, во время войны, предложений по продаже таких автомобилей немало.





Аналитики онлайн-портала Auto.ria создали подборку 10 внедорожников из-за океана, которые проще всего приобрести в Украине. В список попали автомобили с 2007 года по цене $10-15 тыс.

На первом месте по количеству предложений оказался популярный кроссовер Nissan Rogue. Чаще всего предлагают модели, сошедшие с конвейера в 2014-2018 годах. За такую ​​машину на украинском вторичном рынке просят в среднем $14,7 тыс.

Вторым стал еще один любимец украинцев родом из Америки – Dodge Journey. Сейчас на отечественном рынке доступно около 330 экземпляров этого классического кроссовера. Преимущественно это автомобили 2013-2019 годов выпуска. Средняя цена составляет $13,5 тыс.

Закрывает тройку лидеров габаритный внедорожник Ford Escape. Больше всего на украинском вторичном рынке моделей, выпущенных с 2012 по 2018 год. Приобрести этого коренного американца можно ориентировочно за $12,4 тыс.

Также среди американских кроссоверов на отечественном вторичном рынке довольно часто предлагают следующие модели:

Volkswagen Tiguan 2010-17 г. в. – $12,6 тыс.;

Jeep Compass 2013-18 г. в. – $11,6 тыс.;

Jeep Renegade 2015-18 г. в. – $14,1 тыс.;

Jeep Cherokee 2014-17 г. в. – $15,1 тыс.;

Jeep Patriot 2013-16 г. в. – $11,4 тыс.;

BMW X5 2007-13 г. в. – $14,6 тыс.;

Mitsubishi Outlander 2011-18 г. в. – $12,6 тыс.

Напомним, что сейчас в Кабинете Министров Украины как раз готовят к рассмотрению новый законопроект, по которому будет введена дополнительная пошлина на импортные товары. В связи с этим растаможка подержанных автомобилей может подорожать на 10%. Хотя еще недавно пошлину на машины с пробегом вообще не нужно было платить. Такие значительные изменения в таможенных правилах чреваты повышением цен на б/у автомобили уже в ближайшие несколько месяцев.