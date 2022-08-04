Украинцы снова смогут свободно пользоваться своими кредитками: какие банки вернули довоенные лимиты

Украинские банки начали возвращать клиентам кредитные лимиты, существенно уменьшившиеся после начала войны. Об этом представители отечественных финучреждений сообщили во время организованного «Финансовым клубом» круглого стола.





В частности, в ТАСкомбанке кредитование населения возобновили еще в мае. Как отметил председатель правления финучреждения Артур Муравицкий, кредитование полностью восстановлено и активно развивается. Банк сосредоточился, прежде всего, на возвращении клиентам довоенных лимитов по кредиткам. При этом учитывается поведение держателей карт во время кредитных каникул и их намерение и дальше пользоваться кредиткой.

Главными своими конкурентами по кредитным картам глава ТАСкомбанка считает monobank, Приват, ПУМБ и Сенс Банк (бывший Альфа-Банк). Хотя свои кредитные лимиты сейчас активно пересматривает и Правэкс Банк. При этом в этом финучреждении приоритетом являются клиенты с внутренней базы.

По словам Владимира Черненького, руководителя направления развития розничного бизнеса в Правэкс Банке, большинство клиентов с начала войны кредитные лимиты уменьшили до уровня пользования. Но уже в апреле некоторые держатели карт снова получили в свое распоряжение кредитные средства в довоенном объеме. Сейчас в банке продолжают просматривать лимиты на картах клиентов, но сосредотачиваются только на внутренней клиентской базе.

В Правэкс Банке также подчеркнули, что, несмотря на отмену кредитных каникул в июне, качество карточного портфеля банка не ухудшилось. То есть клиенты продолжают регулярно платить проценты.

Черненький резюмировал, что сейчас реальная процентная ставка по кредиткам составляет от 42% до 55%. При этом большинство банков оставили так называемые грейспериоды сроком до 60 дней.

Что же касается других кредитных программ, то в ТАСкомбанке все лимиты согласовывают с клиентами. Минимальная сумма ссуды там составляет 10 тыс. грн. Такую же стратегию избрали еще около десяти отечественных финучреждений. При этом большинство из них предъявляет к клиентам, желающим получить кредит, более жесткие требования. Даже для получения ссуды в 50 тыс. грн придется предоставить справку о доходах.