Украинцев массово обманывают почтовые мошенники: почему следует проверять посылку перед оплатой
Аферисты пользуются невнимательностью людей, заставляя их платить за мусор.
В Украине появился новый вид мошенничества, от которого пострадали сотни граждан. Украинцам присылают посылки с наложенным платежом, выставляя цену, что в разы превосходит их реальную стоимость. Наивные клиенты оплачивают посылку, не проверяя ее содержимое, и только потом после распаковки узнают, что их обманули.
О новой преступной схеме рассказал на своей Facebook-странице журналист Роман Винтонов, зрителями известный как Майкл Щур. Он и сам попал в такую передрягу, однако в последний момент заподозрил обман и оставил мошенника «с носом».
Винтонов объяснил, что часто получает посылки и не удивился, когда ему пришло уведомление от почтового оператора. Он пришел в отделение и заплатил 204 грн за сверток, даже не проверив, что внутри. Но когда журналист взял посылку в руки, она оказалась намного легче ожидаемого заказа. Открыв коробку, Винтонов увидел самый обычный брелок стоимостью не более 10 грн.
К счастью, тогда Роман еще был в отделении почтовой службы. Он показал свою находку работникам отделения и, к своему удивлению, услышал в ответ «о, опять они». Оказалось, такой случай произошел далеко не в первый раз. По словам сотрудницы почты, только на их отделение таких посылок поступил уже не один десяток.
Деньги, заплаченные за мошеннический сверток, журналисту вернули. Но если бы он пошел с этим «заказом» домой и там обнаружил обман, вернуть средства ему бы уже не удалось.
В целом эта афера рассчитана именно на рассеянных клиентов, которые часто получают посылки и уже привыкли не проверять их содержимое. Он считает, что клиентскую базу для отправки своих «сюрпризов» злоумышленники могли у кого-то приобрести, даже у кого-то из работников почты. Так что жертвой может стать каждый любитель онлайн-шопинга, а таких сейчас немало.
Единственная возможность не попасться не удочку мошенников – открывать все посылки еще до оплаты. Не лишним будет также перед получением посылки проверить имя отправителя, приславшего ваш заказ. Тогда, даже не открывая сверток, будете знать, что вас пытаются обмануть.
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