Без рецепта не купить: в Украине начали действовать новые правила продажи лекарств

В Украине с 1 августа начали действовать новые правила продажи антибиотиков. Теперь такие препараты будут отпускать исключительно по рецепту. Купить антибиотик без рекомендации врача смогут только жители оккупированных территорий и областей, где ведутся активные боевые действия.





О нововведениях украинцам сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения. Там отметили, что получить рецепт на приобретение антибиотиков граждане могут только обратившись к врачу. Если специалист решит, что прием антибиотика целесообразен или даже необходим пациенту, выдаст соответствующий документ, а также справку с детальной информацией о назначении.

Рецепт на антибиотики врач может выдать как в электронном, так и бумажном виде. Все зависит от того, подключено ли медицинское учреждение, в котором он работает, к Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). Оба вида рецептов принимаются в аптеках и имеют законную силу.

В Минздраве также отметили, что новые правила приобретения антибиотиков будут действовать только в тех регионах страны, где люди имеют свободный доступ к лекарственным препаратам и медицинским услугам. В областях, где ведутся активные действия и на временно оккупированных территориях антибиотики по-прежнему будут отпускать без рецепта.

Еще одним исключением из правил является закупка лекарственных средств волонтерами. Для приобретения антибиотиков на нужды военнослужащих им не понадобится рецепт. Вместо этого придется предъявить письменный запрос от воинской части, для которой предназначено лекарство.

Отмена свободной продажи антибиотиков в Украине уменьшить популярность таких лекарств среди населения, а главное – предотвратит злоупотребление ими. Ведь украинцы часто самостоятельно используют антибиотики даже в тех случаях, когда в них совсем нет необходимости. В результате их организмы просто перестают реагировать на лечение. Какими могут быть последствия бесконтрольного употребления антибиотиков, украинцы уже имели возможность увидеть во время пандемии COVID-19.