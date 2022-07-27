Минэкономики ухудшило прогноз НБУ: на сколько вырастут цены до конца 2022 года

По ожиданиям Министерства экономики Украины индекс цен до конца года может достичь 31-32%. Такие цифры были озвучены во время коллективных переговоров по размеру минимальной заработной платы на следующий год. О невеселых перспективах украинцев на ближайшие месяцы сообщили в Федерации профсоюзов Украины.





В частности, в ФПУ рассказали, что Минэкономики уже готовится к падению ВВП до показателя 30-35% в конце текущего года. При этом в ведомстве допускают некоторые изменения этого прогноза. Все будет зависеть от ситуации в стране и принятых властными органами решений.

Следует отметить, что прогноз Министерства экономики относительно уровня цен пессимистичнее аналогичных расчетов Национального банка. По данным регулятора, на сегодняшний день инфляция составила 21,5%. Такое значительное отклонение от нормы НБУ в 5% объясняется войной, энергетическим кризисом и глобальным давлением на цены. Именно эти факторы повлекут за собой еще в 2022 году рекордную инфляцию в 30%.

Однако в 2023 году Нацбанк прогнозирует понижение инфляции до 20,7%. В то время как в Минэкономики считают, что индекс цен в 2023-м упадет всего на несколько процентов – примерно до 30%.

Хотя в Национальном банке и настроены относительно оптимистично, но все же «воздушных замков» там не строят. Реальная экономическая ситуация в Украине сейчас оставляет желать лучшего. В НБУ считают, что выход страны из кризиса займет не один год, поэтому эталонного для регулятора индекса инфляции в 5% удастся достичь еще нескоро. Инфляция, а соответственно и уровень цен в стране, будут снижаться постепенно, по мере стабилизации экономики и возрождения отечественного бизнеса после войны.

Напомним, что с повышением оценочного курса доллара на 25% в Украине уже в ближайшее время может подорожать горючее и импортные товары. в частности, эксперты ожидают повышения почти на четверть стоимости продуктов, как в Украину обычно привозят из других стран. Речь идет прежде всего о тропических фруктах, морской рыбе, чертах, некоторых видах алкогольных напитков и т.д.