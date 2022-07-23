Украинцам рассказали, можно ли отказаться от получения повестки и как это сделать

Через военный пруд в стране и общую мобилизацию украинцам начали раздавать повестки прямо на улице. Мужчин останавливают, просят документы и сразу же выписывают повестку. От врученной таким образом повестки гражданин имеет полное право отказаться, ведь процедура вызова в военкомат должна проходить по определенным правилам. В каких случаях возможен отказ от повестки и какое наказание грозит призывнику за такой поступок.





Во-первых, вручать повестку должны работники центра комплектования и соцподдержки (военкомата), органов внутренних дел или местных органов самоуправления. При этом документ должен быть выписан на конкретного призывника. Если же повестку выписали в вашем присутствии по полученным паспортным данным, от нее можно и даже нужно отказаться. В таком случае целесообразно будет вызвать полицию для фиксации незаконных действий, а позже оспорить факт вручения повестки в суде.

Второй случай, который дает гражданину право не взять повестку, выписанную на его имя, это неверно указанные личные данные, например ошибка в фамилии. В таком случае уполномоченные лица в присутствии свидетелей составят акт об отказе от получения повестки. Этот акт будет передан в центр комплектования, где проверят ваши данные и исправят ошибку.

Если повестка заполнена и вручена по всем правилам, отказ ее принять (подписать) считается нарушением правил военного учета. За такой проступок 210 статьей Кодекса об админнарушении предусмотрен штраф в размере от 850 грн до 1,7 тыс грн.

Уголовная ответственность при нарушении правил военного учета украинцам угрожает в случае неявки для уточнения учетных данных. Причем только после предупреждения руководителя центра комплектования. А вот если призывник уже уточнил свои учетные данные, успешно прошел медкомиссию, получил повестку на прохождение службы, и в последний момент не явился в военкомат – дела его плохи. За такой проступок 336 статья Уголовного кодекса Украины предусматривает заключение сроком 3-5 лет.