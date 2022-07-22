Мобилизированным украинцам не будут выплачивать зарплату по месту работы

В Украине работодатели теперь не обязаны платить зарплату сотрудникам, служащим в ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, опираясь на закон №2352-IХ, который начал действовать 19 июля. При этом за мобилизованными украинскими все же будут сохраняться их рабочие места и должности.





В комментарии к новому закону отмечается, что выплата среднемесячной зарплаты будет прекращена для всех украинцев, призываемых на службу в армию. То есть правило применят даже к гражданам, которые вступили в ряды ВСУ перед принятием закона и некоторое время продолжали получать зарплату.

В Минэкономики убеждены, такая стратегия поможет избежать дискриминации и уравняет в правах всех украинцев, которые сейчас стоят на защите родины.

Комментарий к закону также содержит информацию о стаже призванных на службу работников. В нем указано: время военной службы не будет засчитано в качестве стажа и не даст гражданину права на ежегодный отпуск.

Таким образом, украинцы, которые были призваны в ВСУ по закону о мобилизации, теперь станут получать только выплаты от Министерства обороны. То есть, их общий доход будет составлять от 30 до 100 тыс. грн, в зависимости от позиций, на которых они несут службу.

Напомним, что с начала войны в Украине все мужчины, призванные на военную службу, ежемесячно получали зарплату со своего официального места работы. Это правило действовало в течение почти 5 месяцев. Пока же доход некоторых военных за счет потери зарплаты существенно сократится. Ведь теперь они могут рассчитывать только на вознаграждение за службу в ВСУ.

Однако после войны граждане, в свое время призванные в армию, смогут вернуться на свое прежнее рабочее место к привычному ритму жизни. Той самой жизни, которую из-за войны пришлось «поставить на паузу».