В Украине заработали новые ограничения на оплату картами и снятие наличных денег

Национальный банк Украины, кроме повышения официального курса доллара до 36,56 грн/$, также изменил ограничения на валютные операции с гривневыми картами. Нововведения вступили в силу 21 июля. Какие правила установил регулятор и сколько денег смогут снять украинские беженцы за рубежом?





Первым изменением, которое ввел НБУ, стало установление нового лимита на снятие иностранных наличных. Украинцы по-прежнему смогут снимать за границей валюту на сумму 50 тыс. грн. в течение месяца месяц. Но теперь появилась еще недельная норма в размере 12,5 тыс. грн. То есть снять месячный предел за один день больше не получится.

Вторым изменением стало уменьшение суммы переводов с помощью системы P2P. Раньше с гривневых карт можно было переводить за границу до 100 тыс. грн. в месяц. Но с 21 июля предельная сумма перевода уменьшилась до 30 тыс. грн (в эквиваленте).

Третье и последнее нововведение НБУ касается расчетов картой за границей. Ранее украинцы могли покупать товары и оплачивать услуги в иностранной валюте без каких-либо ограничений. Но с 21 июля начал действовать предел и на эту услугу. Теперь владельцы гривневых карт смогут тратить не более 100 тыс. грн в месяц.

Это ограничение касается сразу всех счетов гражданина в нацвалюте. То есть сумма валютных расходов со всех его карт не должна превышать 100 тыс. грн в эквиваленте.

Новые ограничения Национального банка в наибольшей степени коснутся украинцев, которые из-за войны временно переехали за границу. Теперь им они смогут тратить не больше 150 тыс. грн. в месяц. Сложности, вероятно, возникнут и у беженцев, получавших помощь от родственников из Украины. Ведь максимальная сумма перевода теперь составляет менее 1 тыс. долл. в месяц, чего в некоторых странах Европы едва хватит даже на питание.