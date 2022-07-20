До переломного момента в войне остались считанные недели: экстрасенс приоткрыл завесу тайны

Переломный момент войны в Украине произойдет уже в августе. Однако победа не будет скорой. Боевые действия станут завершаться поэтапно, и в результате все оккупированные россиянами территории будут освобождены.





Такой прогноз дал известный украинский экстрасенс Максим Гордеев. Он отметил, что, несмотря на значительные успехи украинской армии в августе, украинцам не стоит расслабляться. Даже если в их городах спокойно, враг все еще не покинул территорию Украины. Поэтому нужно заботиться о своей безопасности и быть настороже до окончательной победы.

Провидец подчеркнул, что сила украинцев в их единстве. Пока мы держимся вместе и поддерживаем друг друга, ни одному врагу нас не одолеть. Наш народ разрушит планы оккупанта и отстоит все свои земли. При этом экстрасенс не сомневается.

Война, по словам Гордеева, будет завершаться отдельно для каждого города Украины. Сначала окончательно наладится ситуация на западе. Несколько позже спадет напряжение в центральных регионах страны. И только после этого начнется освобождение занятых врагом восточных регионов, в частности Донбаса.

Соглашается с экстрасенсом и астролог Наталья Нестеренко. Она также считает, что завершение войны не будет мгновенным. Боевые действия будут продолжаться минимум до конца года, однако Украинцы непременно победят. Более того, Нестеренко уверена, что Поражение России станет переломным моментом в мировой истории и положит конец режиму Владимира Путина.

Астролог и автор YouTube-канала Irina Astrology Horoscope заявила, что путина ждет не только разгром на поле боя. Российский президент умрет еще до окончания войны в Украине. Однако, как именно это произойдет, провидица не рассказала. Она рассматривает сразу несколько сценариев развития событий и пока не решается называть точных дат или других обстоятельств смерти диктатора